Covid-19'da normalleşmenin ardından ikinci perde

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:29

Covid-19 vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, şu anda hastaneye başvuran semptomatik bireylerin yüzde 50'den fazlasının pozitif çıktığını belirtti.

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