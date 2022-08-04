Covid-19'da normalleşmenin ardından ikinci perde

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:29

Covid-19 vaka sayıları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, şu anda hastaneye başvuran semptomatik bireylerin yüzde 50'den fazlasının pozitif çıktığını belirtti.

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