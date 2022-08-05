Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de bir araya geldi.

İkili zirve öncesi Putin, "Rus gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından birisi haline geldi Türk Akımı. Eksiksiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğalgaz sevk etmiyor, Avrupa'ya da aktarıyor. Avrupa'daki tüketiciler minnettar olmalı Türkiye'ye. Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik proje var. Tahıl sevkıyatının başlatılması konusunda size teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKKUYU VURGUSU

Erdoğan ise "Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri de verimli geçti. Birçok konuları ele aldılar, bizim bu konulardan sonra buna bir nokta koymamız, Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide, gerek Karadeniz hattının tahılda, buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili atılan adımlar, bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar bizim de bugün ikili görüşmeyi yaparak Türkiye-Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli. Suriye'deki gelişmeleri de ele almamız bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız önem arz ediyor. Bugün dünyanın gözü Soçi'de. Acaba ne görüştüler, ne yaptılar, burayı takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu sizlerle bir noktaya getirmemiz, karara bağlamamız, Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 potansiyelini Akkuyu Santrali temin edecek" dedi.

SOÇİ'DE KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnador Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Prusov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye geldi.