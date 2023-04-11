"Cumhuriyetin yüzüncü yılında eğitimdeki temel yurttaşlık haklarımız gasp edilmiş durumda"

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazlı Somel oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2023 Salı, 11:26


cumhuriyet tv Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin şahin aybek

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