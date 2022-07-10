D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
Gece saatlerinde Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-100 yan yolunda meydana gelen gizemli kaza ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Trafikte çıkan tartışma neticesinde kamyon ile farklı bir araç sürücüsü birbirlerine silahla ateş açtı. Olay, yaralı kamyon sürücüsünün seyir halindeyken bariyerlere çarptığı kaza neticesinde gün yüzüne çıktı.
Gizemli kaza, gece saatlerinde Arifiye ilçesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı.
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