D-100'de dehşet anları: Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
Küçükcekmece, D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansırken; Erhan M.'nin ekipler tarafından kurtarılmasının ardından, gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı.
ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİLDİ
Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
EKİPLER KURTARDI
Şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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