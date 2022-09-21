Damada işkence gibi adet: Çıplak ayakla metrelerce gelin arabası çekti

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gelin alması yapan damada yalın ayak gelin arabası çektiren mahalle gençleri o anları cep telefonuyla kayda aldı.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesinde gelin alması yapan damat Emre Sarı, düğün için salona giderken mahalle gençleri tarafından durduruldu. Gençler, önce damadı arabadan indirip ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırdı.

Daha sonrasında ise gelin arabasına bağladıkları halatı damadın eline vererek çekmesini istedi. Halatı sırtlayan damat Sarı, gelin arabasını metrelerce çekerken o anlar ise cep telefonuyla kayda aldılar.

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