Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar

Abone Ol google-news

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 13:10

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.

Bursa damat düğün Nilüfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler