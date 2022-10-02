Dedesinin tarim yapmasina çözüm için ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Can Sırasöğüt (12), dedesinin arazisinin kamulaştırılmasının ardından üretim yapamamasından etkilenerek ürettiği 'Ardita' isimli projesiyle TEKNOFEST'te 'İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisi Sosyal İnovasyon Alanı'nda Türkiye 1'ncisi oldu. Robotik sistemle çalışan sistemde balıkların yaşadığı akvaryumdaki suyla yapılan topraksız tarım ile yetiştirilen ürünlerin gelişim süreçleri yarıya düşerken verimleri yüzde 20 arttı.
Antalya'da özel bir okulda okuyan ve aynı zamanda BİLSEM'de eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisi Can Sırasöğüt'ün geçen yıllarda Burdur'da yaşayan dedesi Zekeriya Yıldırım'ın tarım yaptığı arazisinden yol geçti. Bu nedenle tarım yapamayan ve evinden olan Yıldırım, kentte bir apartmana taşındı. Duruma üzülen Yıldırım'ı gören torunu Can, dedesine destek olmaya çalıştı.
Aradan geçen süre boyunca ne yapabileceğini düşünen küçük Can, danışman öğretmeni Hatice Küpeli ile dedesinin durumuna düşenlerin topraksız tarım yapabilmesi için geliştirdiği 'Ardita' isimli düşüncesini paylaştı. Öğretmeniyle uzun süre proje üzerine çalışan Can, balıkların yaşadığı akvaryumdaki suyla bitkilerin yetiştiği ve aynı suyu bitkilerin temizlemesiyle balıkların yaşamına devam ettiği projesini ortaya çıkarttı.
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