Deniz Poyraz duruşması sırasında bir kişi tüfekle adliyeye girmek istedi

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HDP binasında Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin dava görüldüğü sırada elinde pompalı tüfek olan bir kişi adliye binasına girmek istedi.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:54

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

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