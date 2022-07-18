Deniz Poyraz duruşması sırasında bir kişi tüfekle adliyeye girmek istedi
HDP binasında Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin dava görüldüğü sırada elinde pompalı tüfek olan bir kişi adliye binasına girmek istedi.
HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
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