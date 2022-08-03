Denizde şüpheli cisim paniği: Mayın sanıldı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:55

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer İstinye sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

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