Depremde evi yıkılan ve barakada kalan depremzede: 3 bin 500 lira gelir ile nasıl ev yapayım?
Depremde evi yıkılan ve barakada kalan depremzede: 3 bin 500 lira gelir ile nasıl ev yapayım?
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 bin 500 lira maaş ile geçinen Ahmet Üçkazan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan evinin yerine maddi imkansızlıklardan dolayı ev yapamadığını ifade etti. Üçkazan, "Kulübeyi baraka halinde yaparak kendime yer edindim. Ondan sonra kış dönemi soğuk, yaz dönemi aşırı sıcak. Her taraf çinko olduğundan sacdan dolayı barınma işi zor. Kendi imkanlarımıza dahil bir yer yapalım dedik. 3 bin 500 yüz lira zaten karşılama imkanım yok. Nasıl bir ev yapayım ben" dedi.
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