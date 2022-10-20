Depremde içeceğini bırakmayan vatandaş ilçede gündem oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir işletmede yemek yiyen vatandaş, deprem paniği ile dışarı çıkarken içeceğini de yanına aldı.
Kuşadası dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.
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