Depremzede kadına akılalmaz protez bacak dolandırıcılığı!

07 Ekim 2024 Pazartesi, 15:23

















İskenderun ilçesinde depremde eşi ve kızını kaybeden Senem Ece Mazı'nın (40), bir bacağı ampute edildi. Mazı, taktırdığı protezin sıfır denilerek 650 bin TL bedelle ikinci el olarak kendisine satıldığını öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.