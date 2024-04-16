Devlet Bahçeli önce 'yeni anayasa' için çağrı yaptı sonra DEM Parti'yi hedef aldı

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Devlet Bahçeli önce 'yeni anayasa' için çağrı yaptı sonra DEM Parti'yi hedef aldı

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2024 Salı, 12:50

Devlet Bahçeli önce 'yeni anayasa' için çağrı yaptı sonra DEM Parti'yi hedef aldı

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