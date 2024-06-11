Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' tepkisi

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Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' tepkisi

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2024 Salı, 12:58

Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' tepkisi

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