Dink'in ailesinin avukatı Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi: Ogün Samast da faydalanacak

09 Aralık 2023 Cumartesi, 12:47

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" kuralını, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Dink Ailesi'nin avukatı Bahri Bayram Belen, Ogün Samast'ın da iptal kararından faydalanacağını belirterek "Her halükarda Ogün Samast'ın 220'ye 6'dan ceza alması ya da ceza alınırsa bunun Yargıtay süreçlerinden, istinaf süreçlerinden geçmesi sonrası infazının mümkün olmayacağı kanaatindeyiz" dedi.