DİSK, TÜİK’in önünde enflasyon verilerini protesto ediyor!

05 Temmuz 2023 Çarşamba, 15:04

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) enfasyon rakamlarına tepkisini dile getirmek için bugün Ankara’da TÜİK önünde eylem yaptı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, "Biz bugün TÜİK'in önündeyiz çünkü TÜİK açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin ücretini belirlemektedir. TÜİK deyim yerindeyse Türkiye'de en önemli ücret belirleyeni haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'deki bütün emek gelirleri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. Ve yine milyonlarca işçi, emekçi, kamu çalışanı, emekli, dar gelirli şahittir ki TÜİK'in enflasyonu her gün bizlerin çarşıda, pazarda, markette karşı karşıya kaldığımız enflasyonun çok altındadır. Üstelik TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla halkın yaşadığı enflasyon arasındaki makas günden güne daha da fazla açılmaktadır. Bu durum tüm çalışanların ve emeklilerin ücret artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kalmasına neden olmakta yani 85 milyonu çok ciddi biçimde yoksullaştırmaktadır. Bir kez daha soruyoruz: TÜİK nereden alışveriş yapıyor? TÜİK eti, sütü, yumurtayı kaç liraya alıyor" dedi.