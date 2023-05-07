Diyarbakır ve Şırnak'ta 'Yarı gölgeli ay' tutulması görüntülendi

07 Mayıs 2023 Pazar, 09:43

2023 yılının ilk ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. 'Yarı gölgeli ay' tutulmasının saat 18:45 ile 22:32 arasında etkili olması beklenirken en pik ve net görüntüsü de 20.22’de yaşandı. Diyarbakır kent merkezinde birçok noktadan ay tutulması görülürken Şırnak'ta ise ortaokul öğrencileri bu gökyüzündeki olayı teleskop ile izledi. Ay zaman zaman gölge ile bütünleşirken dakikalar içerisinde en net görüntüsüne döndü.



"AY TUTULMASINI GÖZLEMLEMEK İÇİN GELDİK"



Şırnak'ta ilk 'Yarı gölgeli ay' tutulması Kızılsu Şehit Hacı Dursun İmamhatip Ortaokulu öğrencileri tarafından görüntülendi. AR-GE birimi personelleri öğrencilere ay tutulmasını teleskop ile izletti. İlk defa teleskop ile ay tutulmasını izleyen öğrenciler heyecanla gökyüzünü takip etti.



Fen Bilimleri öğretmeni Erdem Erinç Bakkal, bugün buraya öğrenciler ile ay tutulmasını gözlemlemek için geldiklerini söyledi. Bakkal, "Güzel bir an yakaladık. Öğrencilerimize daha önce söz vermiştik. Gözlem yapacağız diye. Bu sözümüzü tutmak için buradaydık. Bir ay gözlemi yaptık. Öğrencilerimiz gayet mutlu oldular. Ayın üzerindeki kraterleri gözlemleme şansı yakaladık. Bu gezdiğimiz 25’inci köy. Öğrencilerimiz ilk kez teleskop ile ay gözlemi yapma şansı yakaladılar. Bugünü seçmemizin sebebi ay tutulmasının olması. Çok sevinçlilerdi, çok beğendiklerini söylediler. Bu anlamda bu da bizi çok mutlu etti” dedi.



"AYI BU KADAR YAKINDAN İZLEMEK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEYDİ"



Ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Belkıs Çançı ise "Asla unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Ayı bu kadar yakından izlemek benim için çok güzel bir şeydi. Derslerde de görüyorduk. Ama hayal ediyorduk 'keşke görebilme imkanımız olsaydı' diye. Çok teşekkür ederiz. Bu ay tutulması teleskop ile izlemeyi hayatımızda sadece üniversite veya lisede göreceğimizi düşünüyorduk. Ama burada halen köydeyken görmek çok güzel bir şey” diye konuştu.

Ayı teleskopla gözleyenlerden Hicret Tunçer de çok mutlu olduğunu ve ilk kez böyle görme imkanı bulduğunu söyledi.