Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli

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Diyarbakır’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.

DHA
23 Ekim 2022 Pazar, 10:38

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır Havalimanı'nda uçaklar iniş ve kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından yeniden seferlerin başlayacağı belirtildi. 

Sis diyarbakır

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