Doğum Uzmanından gebelere uyarı!

20 Mayıs 2024 Pazartesi, 11:12













Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını ifade etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını söyledi.