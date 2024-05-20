Doğum Uzmanından gebelere uyarı!

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Doğum Uzmanından gebelere uyarı!

IHA
20 Mayıs 2024 Pazartesi, 11:12




Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını ifade etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını söyledi.

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