'Doğa Tarihi Müzesi'nde 734 hayvan ile 2 bine yakın bitki sergileniyor

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Edirne'de, Trakya Üniversitesi Karaağaç yerleşkesindeki 'Doğa Tarihi Müzesi'nde yarasadan yaban domuzuna, köpek balığından nesli tükenmekte olan ak pelikan ve yaban kedisine kadar 734 çeşit hayvan iskeleti ve 1923 bitki sergileniyor. Müzenin 40 yıllık çalışmanın eseri olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, "Müzemizde 2 bin civarında örnek sergilenmekte. Bölge, Türkiye ve Avrupa'da çok özgün bir müze içeriğini göstermekte" dedi.

DHA
29 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Trakya Üniversitesi Edirne Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan Doğa Tarihi Müzesi’nde, 734 hayvan ve 1923 bitki çeşidi sergileniyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 7 Ocak'ta açılışını yaptığı müzede, ziyaretçiler, yarasadan yaban domuzuna, köpek balığından nesli tükenmekte olan ak pelikan ve yaban kedisine kadar geniş kapsamlı türle karşılaşıyor.

Müzenin hem Türkiye hem de Avrupa çapında özgün içeriğe sahip olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, tüm hazırlıkların bilimsel tekniklere göre ve avlanmadan yapıldığını kaydetti.

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