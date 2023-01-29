'Doğa Tarihi Müzesi'nde 734 hayvan ile 2 bine yakın bitki sergileniyor

29 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Trakya Üniversitesi Edirne Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan Doğa Tarihi Müzesi’nde, 734 hayvan ve 1923 bitki çeşidi sergileniyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un 7 Ocak'ta açılışını yaptığı müzede, ziyaretçiler, yarasadan yaban domuzuna, köpek balığından nesli tükenmekte olan ak pelikan ve yaban kedisine kadar geniş kapsamlı türle karşılaşıyor.

Müzenin hem Türkiye hem de Avrupa çapında özgün içeriğe sahip olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, tüm hazırlıkların bilimsel tekniklere göre ve avlanmadan yapıldığını kaydetti.