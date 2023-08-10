Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü yakalanmadı!
Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü yakalanmadı!
Bostancı'da bisiklet sürücüleri, arkadaşları Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanamamasını protesto etti.
Olay yerinde toplanan Güzelgün'ün eşi ve arkadaşları kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi.
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