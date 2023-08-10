Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü yakalanmadı!

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Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü yakalanmadı!

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2023 Perşembe, 13:59

Bostancı'da bisiklet sürücüleri, arkadaşları Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanamamasını protesto etti.

Olay yerinde toplanan Güzelgün'ün eşi ve arkadaşları kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi.

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