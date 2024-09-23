Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!
Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!
Papirüs kağıdıyla hazırlanan sahte İncil ve Tevrat, milyonlarca liraya satılığa çıkartılıyor.
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