Dolar kuru patladı! Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...

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Dolar kuru patladı! Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2023 Cumartesi, 10:54


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