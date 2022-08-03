Dolar yeniden 18 TL'nin üzerine çıktı
Piyasaların odaklandığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL 18 seviyesini geçti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yüzde 79.60 olarak açıklanırken dolar/TL 18'i geçerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Uzun süredir 18'e yakın seyrini sürdüren dolar/TL'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yılın zirvesine ulaşıldı.
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