Dolar yeniden 18 TL'nin üzerine çıktı

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Piyasaların odaklandığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL 18 seviyesini geçti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yüzde 79.60 olarak açıklanırken dolar/TL 18'i geçerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:27

Uzun süredir 18'e yakın seyrini sürdüren dolar/TL'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yılın zirvesine ulaşıldı.

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