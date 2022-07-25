Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı: Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor.
Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon ve Fed faiz kararı takip edilecek.
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