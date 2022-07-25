Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı: Dolar ne kadar oldu?

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Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:26

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon ve Fed faiz kararı takip edilecek.

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