Dolar/TL yılın en yüksek seviyesine bir kez daha yaklaştı: Dolar ne kadar oldu? (14 Temmuz 2022)
Dolar/TL yüksek enflasyon ve döviz politikalarına yönelik endişelerle 17.45'i aşarak yılın en yüksek seviyesine bir kez daha yaklaşırken, piyasalarda ABD faiz artış hızı ve küresel resesyon endişeleri takip ediliyor.
Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tüketici enflasyonu verileri, Fed'in fiyat artışlarına karşılık daha da agresif faiz artırımlarına gideceği ve resesyona neden olabileceği beklentilerini kuvvetlendirmiş durumda.
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