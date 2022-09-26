Dondurma bağımlısı kedi çay ocağının maskotu oldu
Sivas’ta bir çay ocağının maskotu haline gelen 'Barut' isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan çay ocağının maskotu haline gelen 'Barut' isimli kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Dondurma yalamasıyla dikkat çeken kedi sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin gündemine oturdu.
Videoları izleyen ilçe halkı ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye dondurma ısmarlıyor. Barut’un günde bir külah dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği Barut'u yaklaşık bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla müşterilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.
İşletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği kedinin iş yerinde ilgi odağı olduğunu belirterek, “Bu kediyi yavruyken bulup getirdik buraya. Bir seneden fazla bir süredir burada bizimle yaşıyor. Buradaki müşterilerin sevgisini kazandı. Müşterilerle birlikte dondurma falan yiyorlar. Günlük en az bir dondurma veriyoruz. Bu kediyi herkes Barut olarak tanıyor, buradaki müşterilerin hepsiyle geziyor. Bu çay evinin bir maskotu oldu. Barut'un videolarını sosyal medyada paslaşmıştık. Sosyal medyadan görüp gelen müşteriler de var. Sosyal medyada dondurma yediğini görenler gelip dondurma ısmarlıyorlar. Bu kedi ilgi odağı oldu” dedi.
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