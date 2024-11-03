Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!

03 Kasım 2024 Pazar, 13:07

















İzmir'de bir restoranda çalışan pide ustasının yaptığı bal kabaklı tahinli pide beğenilerek tüketilirken, pide ustası yaptığı bu pidenin son zamanlarda büyük ilgi gören Dubai çikolatasına rakip olduğunu iddia etti.