Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!

Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!
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Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!

IHA
03 Kasım 2024 Pazar, 13:07





İzmir'de bir restoranda çalışan pide ustasının yaptığı bal kabaklı tahinli pide beğenilerek tüketilirken, pide ustası yaptığı bu pidenin son zamanlarda büyük ilgi gören Dubai çikolatasına rakip olduğunu iddia etti.

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