Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!
Dubai çikolatasına rakip: Bal kabaklı tahinli pide!
İzmir'de bir restoranda çalışan pide ustasının yaptığı bal kabaklı tahinli pide beğenilerek tüketilirken, pide ustası yaptığı bu pidenin son zamanlarda büyük ilgi gören Dubai çikolatasına rakip olduğunu iddia etti.
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