Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

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Trabzon'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten men edildi.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:01

Trabzon merkeze bağlı Pelitli Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki bir sürücü otomobiliyle drift yaptı.

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