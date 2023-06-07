Düğünde takılan altınlarla araba almışlardı! Hayallerinin arabası evinin önünden çalındı

07 Haziran 2023 Çarşamba, 13:00

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlenmeden önce araba hayali olan çiftin, düğündeki birikimleriyle aldıkları arabaları çalındı. Arabası evinin önünden çalınan Ziya Tepegöz, "Şu anda elim ayağım hepsi çekilmiş ve bitmiş durumdayım. Bütün birikimimi aldı götürdüler. Hayalimiz bitti, bitti yani bundan sonra. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.