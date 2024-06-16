Dünya turuna çıkmıştı! İspanyol genç Tunceli’ye aşık oldu: Çay içmeyi seviyorum...

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Dünya turuna çıkmıştı! İspanyol genç Tunceli’ye aşık oldu: Çay içmeyi seviyorum...

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2024 Pazar, 10:02




İspanya’dan bisikletiyle 9 ay önce yola çıkan 24 yaşındaki Edgar Innerevo, 7 bin kilometre yol kat etti.

Türkiye’de birçok ili gezen Innerevo, uğradığı Tunceli’ye hayran kaldığını söyledi.

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