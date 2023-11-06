Dünyanın en tatlı koruma hikayesi: Çin'in 'ulusal hazinesi' pandalar
Chengdu'daki Dev Panda Üreme Merkezi, pandaları koruma ve eğitim için ziyaretçilere kapılarını açıyor
Pandaları hayata bağlamak için, Chengdu kentinin kuzey banliyösünde 1987yılında kurulan Dev Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta.
Yabani pandaların çok zor görüldükleri bugünlerde Chengdu Dev Panda Üreme ve Yetiştirme Merkezi’nde ziyaretçilerin pandalarla uzaktan da olsa temas kurmalarına izin veriliyor.
Günde ortalama 40 ile 80 bin kişi tarafından ziyaret edilen merkezde, pandanın evrimi, bugünkü yaşam durumu ve pandalarla ilgili olarak insanlığın üstlenmesi gereken yükümlükler hakkında eğitimler veriliyor.
Panda stadyumu, panda müzesi ve sinema salonunda uygulanan geleneksel ve multimedya eğitimi sayesinde ziyaretçilere çevre koruma eğitimi de veriliyor.
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