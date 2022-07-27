'Dur' ihtarına uymadı, taksiden silah ve uyuşturucu çıktı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:35

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 43 T 005 plakalı Taksi şoförü F.U., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Taksisini polislerin de üzerine sürerek kaçan F.U., 5 kilometre süren takibin ardından Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde yakalandı.

F.U., E.K. ve İ.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız Silah ile bir miktar Uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.