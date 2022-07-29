Düzce'deki katliamda yeni gelişme: 3 kişinin öldüğü kanlı pusuyu, '1 yıldır' planlıyorlarmış
Düzce'de aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. İki aile arasında icradan satılan tarla nedeniyle 3 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 yıldır olayı planlayan şüphelilerin silahları önceden ormana gizledikleri ortaya çıktı.
Esentepe köyündeki fındık bahçesinde; Çuhadar ailesinden 4 kişi, icradan satılan tarla nedeniyle aralarında husumet bulunan Gürbüz ailesi üyelerine 20 Temmuz'da pusu kurdu. 4 şüpheli, Mithat Gürbüz, oğulları Ali ve Engin Gürbüz ile Engin Gürbüz'ün eşi Selma Gürbüz'ün önünü keserek av tüfeği ile ateş açtı.
Mithat Gürbüz ile gelini Selma Gürbüz olay yerinde, kardeşlerden Ali Gürbüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
1 HAFTA ORMANDA SAKLANMIŞLAR
Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin köyden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi. 4 şüpheli, 26 Temmuz'da evlerine dönünce jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
üphelilerle birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K., V.Ç., H.Ü., K.G., K.Ç., M.E.Ç., C.G. ve N.Ç. tutuklandı, O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 YIL ÖNCEKİ KAVGADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
5 Haziran 2019 tarihinde taraflar arasında çıkan Mustafa Gürbüz, pompalı tüfekle ateş edip Samet Çuhadar’ı öldürmüş, kuzeni Bahadır Çuhadar’ı ise yaralamıştı.
1 YILDIR PLAN YAPMIŞLAR
Şüphelilerin ifadelerinde köyde Gürbüz ailesinin kendileri hakkında, “Onlar bizim tarlamızı aldı, biz onlardan bir can aldık” yönünde dedikodu yaptıklarını duyduklarını, 1 yıldır olayı planladıklarını, olaydan önce silahları ormanlık alana gizlediklerini belirterek pişman olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.
Video Haberler
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
- 'Sigara' tartışmasında babasını öldüren çocuk tutuklandı
- İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Arabalar otoparkta kaldı!
- 2 kızını darbetmişti: O anne gözaltına alındı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Zelenski’den 'tahıl koridoru' açıklaması
- Soyer, darbedilen kadın şoförü otobüsünde ziyaret etti
- '0-2 yaş grubunda 3 hasta yoğun bakımda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyar dolarlar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- AKP'de 'parti devleti' krizi