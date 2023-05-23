Ecevitler'in arkasındaki güç: Aysel-Murtaza Çelikel'ler
Ecevitler'in arkasındaki güç: Aysel-Murtaza Çelikel'ler
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu,Türkiye'nin ilk kadın adalet bakanı Aysel Çelikel oldu. Programda, geçmişten günümüze değişen şartlar konuşuldu ve Aysel-Murtaza Çelikel çiftinin kitapları hakkında bilgi verildi.
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