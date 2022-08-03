Ejder meyvesinin fiyatını duyan Muharrem İnce şaşkınlığını gizleyemedi
Memleket Partisi'nin ilçe teşkilatlarının açılış törenlerine katılan Muharrem İnce, pazarda ejder meyvesinin tanesinin 180 lira olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatlarının açılış törenlerine katılmaya devam ediyor. Dün, Muğla'da bir programa katılan İnce, ardından Bodrum'a geçerek partisinin ilçe başkanlığını açtı.
PAZARI ZİYARET ETTİ
İnce, programları kapsamında gittiği Muğla'da aynı zamanda bir semt pazarına uğradı.
Yurttaşlarla sohbet eden İnce, tezgahta gördüğü ejder meyvesinin fiyatını sordu. "180 lira" yanıtını alan İnce'nin şaşırdığı anlar kameralara yansıdı.
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