Ekonomik krizin ülkeyi getirdiği son durum: Ücretsiz yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu kurdular

05 Eylül 2023 Salı, 11:57

Yurttaşların enflasyon altında ezildiği, geçim mücadelesi verdiği ve et yemenin 'hayal' olduğu AKP Türkiye'sinde; sıra dışı bir paylaşım grubu kuruldu.



Kısa sürede 9 bin 300 üyeye ulaşan "Mevlüt Bulma" grubu, takipçilerine nerede ve hangi menüde mevlütler olduğunu haber veriyor.



Sosyal medya, insanların farklı amaçlar için bir araya geldiği ve dayanışma platformlarından biri olarak hızla gelişmeye devam ediyor.



Son zamanlarda Türkiye'de ortaya çıkan ve "Mevlüt Bulma" adını taşıyan bir grup, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sağlamak amacıyla sosyal medyada bir araya geliyor. Bu grup, paylaşım ekonomisinin gücünü kullanarak yardımlaşma ve dayanışma kültürünü destekliyor.



Sosyal medya, Mevlüt Bulma Grubu gibi yardım ve dayanışma inisiyatiflerinin hızla yayılmasına olanak sağlıyor.



Mevlüt Bulma Grubu en çok Facebook vw Instagram gibi sosyal medya platformlarında faaliyet gösteriyor ve bu sayede geniş bir kitleye ulaşabiliyor.



