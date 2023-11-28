Ekonomist Bozoğlu’ndan asgari ücret değerlendiresi: ‘Yüzde 36 zam yapılması acımasızca olur’
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret maaşlarına yapılacak zam oranında. Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu, Cumhuriyet TV’ye asgari ücrete yapılacak olan zam oranıyla ilgili açıklamada bulundu.
2024 yılı ocak ayına sayılı günler kaldı. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının oranı da merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu, konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Bozoğlu olası senaryoları dile getirerek iktidarın yüzde 36 zam yapabileceğini ifade etti.
Video Haberler
- Uzman ekonomist asgari ücret zammına dair konuştu
- Doğalgaz açılışını keman çalarak kutladı
- 'Yakında bir fenomen daha gözaltına alınacak'
- Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu?
- Hatay'da deniz taştı!
- Antalya'da deniz suyu Titreyengöl'e karıştı
- Taksici, aracındaki 3 Türk yolcuyu zorla indirdi
- Yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı
- 'Hayati tehlikesi süren bebekler var'
- Fırtınada kaybettiği yavrularını arıyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- İşte tam liste...
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Yapay zekada üretildi: 346 bin TL'den fazla kazanıyor
- İYİ Parti'den 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'den 'kriz' açıklaması
- Konut ve araç fiyatları düşecek mi?