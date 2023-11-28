Ekonomist Bozoğlu’ndan asgari ücret değerlendiresi: ‘Yüzde 36 zam yapılması acımasızca olur’

28 Kasım 2023 Salı, 16:00

2024 yılı ocak ayına sayılı günler kaldı. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının oranı da merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu, konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Bozoğlu olası senaryoları dile getirerek iktidarın yüzde 36 zam yapabileceğini ifade etti.