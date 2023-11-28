Yandaşlardan canlı yayında 'asgari ücret' iddiası: Asgari ücrete hedeflenen enflasyona göre mi hesaplanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:40

Milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranına ilişkin çalışmalar hız kazandı. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanların öncelikli gündemi haline geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl olduğu gibi artık yıl ortasında ikinci bir artış yapılmayacağını söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücrette "beklenen enflasyonun dikkate alınacak" dedi.

Peki Bakan Şimşek'in asgari ücret artışının hedeflenen enflasyona göre yapılması gerektiğine ilişkin sözleri sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak, nasıl hesaplanacak?

"HEDEFLENEN ENFLASYON BAZ ALINACAK"

CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu değerlendirildi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "İki hesaplama yöntemi var. Asgari ücret, 6 aylık enflasyon baz alınırsa 15 bin 708 lira olacak. Mehmet Şimşek dedi ki 'hedeflenen enflasyona göre yapılacak'. Hedeflenen enflasyon yüzde 34. İki yıldır çok yüksek enflasyon olduğu için asgari ücret iki defa tespit ediliyor. Bu sefer yılda bir kere tespit edilecek" dedi.

Melik Yiğitel, "Hedeflenen enflasyon baz alınacak, 35 - 36 civarında bir şey olunacak gibi görünüyor. Yüzde 35 ile 37 arasında zam olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın iki ismin belirttiği gibi, asgari ücretin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi, milyonlarca emekçinin dört gözle beklediği yeni asgari ücretin daha düşük düzeyde tutulacağı anlamına geliyor.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını da aktardı.

Dicle Canova'nın açıklaması şu şekilde: "Asgari ücrette ilgili görüşmeler aralık ayında başlayacak. Aralık ayının ilk haftasında başlamasını bekliyoruz. Cevdet Yılmaz'a öncelikli sorduğumuz konu buydu. Asgari ücretle ilgili, zam oranı ne olacak? Muhalefetten gelen 17 bin 500 lira önerisine bakışı ne? şeklinde sorular yönelttik. Cevdet Yılmaz müzakerelere işaret etti, net bir açıklama yapmadı."

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacağı mesajını verdi. Bakan Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta toplanacak. Komisyon’a işçi temsilcisi olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenlerin temsilcisi olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri katılacak.

Komisyon, işçi tarafının ve işveren tarafının tekliflerini değerlendirecek ama son sözü Bakanlık söyleyecek. Yeni asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklaması gerekiyor ancak son yıllarda “müjde” olarak duyurulabilecek bir oran belirlendiğinde Erdoğan açıklamayı tercih ediyor.

Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl Komisyon toplantılarında TÜRK-İŞ asgari ücretle çalışan dört işçiye de yer verecek. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 21 Kasım’da yaptığı toplantıda, Komisyon’a katılacak işçilerin kimler olacağı konuşuldu ancak henüz belirlenmedi.