Ekrem İmamoğlu cebinden 200 TL çıkardı: Milattan önceyi anlatmıyorum...

06 Mart 2024 Çarşamba, 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan ile birlikte toplumun farklı katmanlarından kanaat önderleriyle buluştu. İmamoğlu, "İktidar kanadının inanç ve din sömürüsü siyasetini alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Efendim, hemen sıkıştılar mı geçen seçimde ‘Esenyurt düşerse, Mekke düşüyordu!’ Şimdi, ‘31 Mart'tan sonra Gazze kurtulacakmış!’ Allah'tan korkun yahu! Ağzınızı açamadınız yahu! Lahey'e Uluslararası Adalet Divanı’na, Afrika'nın ta dibindeki Güney Afrika Cumhuriyeti dava açtı. Sen ağzını açamadın. Ondan sonra, ‘Efendim Gazze kurtulacakmış!’ Sıkıştılar mı biz Yaradan'a sığınıyoruz, onlar Yaradan'ın bize emanet ettiği inancımızı, dinimizi her yerde kullanmaya çalışıyorlar. Ayıptır. Ayıptır. Hadi oradan. Hadi oradan" dedi.