Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Beylikdüzü-Pendik arası 55 dakikaya düşüyor

05 Aralık 2023 Salı, 16:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan başkonsolosları, Noel ve yeni yıl tatili öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde ağırladı. Uluslararası gündemden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, depremden İBB’nin İstanbul’daki yeni dönem hizmetlerine kadar farklı konulardaki görüşlerini ve bilgilendirmelerini konuklarıyla paylaşan İmamoğlu, “Biz, seçim kazanmak için değil, vatandaşlarımızın gönlünü ve şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda güçlü adımlar atıyoruz. Anlayışımızın temelinde demokrasi ve katılımcılığın olduğunun da altını çiziyorum. Bunu da 5 yıl içerisinde yaptığımız projeler ile kanıtladık. Kısacası biz, halkımıza İstanbul'un muhafızlığını yapmaya söz verdik” dedi.