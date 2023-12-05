Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu: Beylikdüzü-Pendik arası 55 dakikaya düşüyor
Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan başkonsolosları, Noel ve yeni yıl tatili öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde ağırladı. Uluslararası gündemden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine, depremden İBB’nin İstanbul’daki yeni dönem hizmetlerine kadar farklı konulardaki görüşlerini ve bilgilendirmelerini konuklarıyla paylaşan İmamoğlu, “Biz, seçim kazanmak için değil, vatandaşlarımızın gönlünü ve şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda güçlü adımlar atıyoruz. Anlayışımızın temelinde demokrasi ve katılımcılığın olduğunun da altını çiziyorum. Bunu da 5 yıl içerisinde yaptığımız projeler ile kanıtladık. Kısacası biz, halkımıza İstanbul'un muhafızlığını yapmaya söz verdik” dedi.
Video Haberler
- Uzman ekonomistten kritik altın uyarısı
- Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu
- Yerel seçimde muhalefet büyükşehirleri koruyabilecek mi?
- Sevda Karaca Özak Tekstil işçilerinin taleplerini anlatt
- Maaş zamları ne kadar olacak?
- Lenf kanseri nedir?
- Bacağını yüzyılın cerrahı kurtardı
- Uzmanı ebeveynleri uyardı
- Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!
- Ceren Özdemir, ölümünün 4'üncü yılında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- TikTok karapara cenneti