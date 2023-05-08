Ekrem İmamoğlu o sloganlara dayanamadı!

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İstanbullular, Erzurum'da saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2023 Pazartesi, 12:01


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