Ekrem İmamoğlu önceki dönemi anlattı: İBB'de 12 meslek dalında bir tek kadın çalışmıyordu...
İmamoğlu önceki dönemi anlattı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, farklı iş kollarından kadınlarla, ‘Kadın İş Gücü İftarı’nda bir araya geldi. Göreve geldiklerindeki ‘kadın tablosu’nun vahimliğini, “2 bine yakın çalışanı olan İSPARK'ta ve genel müdürlüğünün olduğu yerde, kadın tuvaleti yoktu ve bizden önce İBB’de, 12 meslek dalında, bir tek kadın çalışmıyordu” örnekleriyle dile getiren İmamoğlu, “İstanbul ittifakı olarak, bu şehrin bütün duygularını, bütün hissiyatlarını, bütün maneviyatını, her şeyiyle, her yönüyle kendi ruhunda taşıyan bir süreci herkesle paylaşan bir belediye başkanınız ve bir belediye başkanı adayı olarak iddia ediyorum ki; bunu hep birlikte, büyük bir ittifak olarak gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bu İstanbul ittifakı, beraber, güçlü bir Türkiye ittifakına dönüşecek ve bu süreçte Türkiye ittifakı olarak da buradaki bu anlayışı ve bu başarıyı, bütün Türkiye hep birlikte yayacağız” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yerel seçime son 5 gün
- Akşener Özel'in o sözlerini hatırlattı
- İmamoğlu önceki dönemi anlattı
- Mart ayı 1. Dönem Çocuk Meclisi toplandı
- İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile Vefa Bozacısı'na gitti
- Özel İYİ Partili ve AKP'li adayları yerden yere vurdu
- Yavaş'tan Turgut Altınok'un o iddialarına cevap!
- İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçları
- Ramazan geldi! Diyetisyen anlattı
- Kate Middleton nereye kayboldu?
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim