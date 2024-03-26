Ekrem İmamoğlu önceki dönemi anlattı: İBB'de 12 meslek dalında bir tek kadın çalışmıyordu...

26 Mart 2024 Salı, 12:21













İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, farklı iş kollarından kadınlarla, ‘Kadın İş Gücü İftarı’nda bir araya geldi. Göreve geldiklerindeki ‘kadın tablosu’nun vahimliğini, “2 bine yakın çalışanı olan İSPARK'ta ve genel müdürlüğünün olduğu yerde, kadın tuvaleti yoktu ve bizden önce İBB’de, 12 meslek dalında, bir tek kadın çalışmıyordu” örnekleriyle dile getiren İmamoğlu, “İstanbul ittifakı olarak, bu şehrin bütün duygularını, bütün hissiyatlarını, bütün maneviyatını, her şeyiyle, her yönüyle kendi ruhunda taşıyan bir süreci herkesle paylaşan bir belediye başkanınız ve bir belediye başkanı adayı olarak iddia ediyorum ki; bunu hep birlikte, büyük bir ittifak olarak gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bu İstanbul ittifakı, beraber, güçlü bir Türkiye ittifakına dönüşecek ve bu süreçte Türkiye ittifakı olarak da buradaki bu anlayışı ve bu başarıyı, bütün Türkiye hep birlikte yayacağız” ifadelerini kullandı.