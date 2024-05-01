Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı...

01 Mayıs 2024 Çarşamba, 11:23













İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı “En yüce değer olan emeğin sömürülmediği, sosyal adaletin sağlandığı, iş güvenliğinin güvence altında ve en güçlü şekilde sağlandığı, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştığı bir Türkiye’yi gerçekleştirme yolunda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun” dedi.