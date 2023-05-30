Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Şimdi o yolda ne yapacağım? "
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıldönümü etkinliklerinde konuştu.
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay İstanbul' mesajı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıldönümü etkinliklerinde konuştu. Seçim sonuçlarının kimseyi umutsuzluğa sevk etmemesini isteyen İmamoğlu, “Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Keşke bugün, milyonlarca insanın tamamı sürece daha farklı bakabilseydi. Keşke olsaydı; maalesef olmadı. Mutluluk, yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse, o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım. Bu yola, bu yürüyüşe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Ben, geçmişi temsil etmiyorum. ‘Öğrenilmiş çaresizlikler’ benim defterimde yok. Klişe benzetmeler benim defterimde yok. Hükmü çoktan ortadan kalkmış yargılar, bizim düşünce dünyamızda tor zerresi bile olamaz. Ben, geçmişin anlamsız alışkanlıklarını asla rehber edinmedim, edinmiyorum. Ben, siz gençlerin gözlerine bakıyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz, o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz” dedi.
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