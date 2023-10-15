Ekrem İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki...
İmamoğlu'ndan hem iktidara hem Avrupa Birliği'ne tepki...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu ve AB ülkeleri Türkiye büyükelçileri ile yemekli çalışma toplantısında bir araya geldi. İmamoğlu, “Dünyamız, sorunların karmaşık ve süreklilik arz ettiği bir ‘çoklu kriz’ dönemine girmiştir. Çözümleri ise otoriter bir yönetimde değil, farklı paydaşların dahil olduğu iş birlikçi bir yaklaşımda bulunabilir. Tüm aktörlerin katkıda bulunabileceği kapsayıcı kamusal alanları ve kurumları nasıl yaratabiliriz? Sormamız gereken soru budur” dedi. 60 yılı aşan Türkiye-AB ilişkileri hakkında da konuşan İmamoğlu, “Şu anda Türkiye’nin AB yolculuğu çıkmaz bir yola dönüşmüştür… Fakat Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin bugün donma noktasına gelmiş olmasının tek nedeni de Türkiye değildir. AB’nin de Türkiye’ye bakış açısını değiştirme zamanı gelmiştir” diye konuştu.
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