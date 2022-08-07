Ekrem İmamoğlu'ndan İbrahim Kalın'a 'Balıklı Rum Hastanesi' yanıtı: 'Vallahi gülünür'

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili yaptığı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi" açıklaması hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vallahi gülünür" dedi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılış törenine katıldı.

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Ardahan Ekrem İmamoğlu İmamoğlu İbrahim Kalın

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