Ekrem İmamoğlu'ndan İbrahim Kalın'a 'Balıklı Rum Hastanesi' yanıtı: 'Vallahi gülünür'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili yaptığı "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi" açıklaması hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vallahi gülünür" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılış törenine katıldı.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- 'Ne bitmez kininiz varmış!'
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- AKP yüzde 30'un altında!
- Harem selamlık plaj!