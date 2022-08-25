Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:25

Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

