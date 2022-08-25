Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi

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Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:25

Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ tilki

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