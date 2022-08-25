Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi
Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ’da yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çatalçeşme konutlarına indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!