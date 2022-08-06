Elazığ'da 'düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:17

Elazığ- Malatya yolu Öksüzuşağı köyü mevkisinde, 6 Ağustos sabah saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş.'nin kullandığı 23 AJ 157 plakalı minibüs, dönüşte kontrolden çıkarak devrildi.

14 KİŞİ YARALI

Kazada minibüste bulunan 14 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.